Urwahl der Grünen: Stimmen für Palmer sind ungültig

Am Sonntag stimmen die Tübinger Grünen per Urwahl darüber ab, wen sie ins Rennen bei der Oberbürgermeisterwahl im Herbst schicken wollen. Im Vorfeld gab es viel Hin und Her.

"Boris Palmer kann nicht gewählt werden", das verkündeten die Tübinger Grünen wenige Tage vor der Urwahl in einer Pressemitteilung. Am Sonntag stimmen sie darüber ab, wer für die Partei bei der Oberbürgermeister Wahl am 23. Oktober antreten soll. Um das Verfahren und die Person des amtierenden Oberbürgermeisters Palmer gab es viel Hin und Her.

Kandidatenbestimmung per Urwahl

Oberbürgermeister Boris Palmer wird nicht für die Grünen antreten imago images IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Im Oktober haben die Grünen bei einer Mitgliederversammlung beschlossen, ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten für die Tübinger Oberbürgermeister-Wahl diesmal per Urwahl bestimmen zu wollen.

Die Grünen wollen Palmer aus der Partei werfen

Hintergrund war das laufende Parteiausschluss-Verfahren gegen Boris Palmer. Der begrüßte damals noch die Urwahl. Neben Palmer erklärte Ulrike Baumgärtner, Ortsvorsteherin von Tübingen-Weilheim, bei der Urwahl antreten zu wollen.

Ulrike Baumgärtner, Ortsvorsteherin von Tübingen-Weilheim ist die einzige Kandidatin. picture-alliance / Reportdienste Bernd Weißbrod

Palmer tritt doch nicht bei Urwahl an

Als jedoch absehbar war, dass das Parteiausschluss-Verfahren vor der Urwahl nicht geklärt sein würde, erklärte Palmer nicht für die Grünen, sondern als unabhängiger Kandidat antreten zu wollen. Bei der Urwahl sei er deshalb nicht dabei.

Ulrike Baumgärtner ist einzige offizielle Bewerberin

Ulrike Baumgärtner blieb so die einzige offizielle Bewerberin für die Urwahl. Allerdings wird es bei der Wahl ein Freifeld geben, in das Namen von anderen Personen hineingeschrieben werden können.

So läuft die Urwahl am Sonntag ab Von 10 bis 18 Uhr können die Tübinger Grünen abstimmen. Das geht entweder online oder an einem Tablet in den Räumen der Grünen in der Poststraße 2-4. Eine Abstimmung per Briefwahl ist nicht möglich. Wählen dürfen alle, die seit mindestens 15. März Mitglied der Tübinger Grünen sind. Das sind laut Stadtverband knapp 500 Personen. Das Ergebnis der Wahl soll noch am gleichen Abend ab 19 Uhr im Tübinger Lokal Freistil verkündet werden.

Der Streit geht weiter: Ein verhängnisvolles Freifeld

Dieses Freifeld löste weitere Differenzen innerhalb der Partei aus. Die Befürchtung des Grünen Stadt-Vorstands: Boris Palmer könnte auf diese Weise gewählt werden und dann seine Kandidatur ablehnen. In dem Fall stünde die Partei ohne Kandidaten da. Deshalb forderten sie Palmer dazu auf, sich im Voraus zu bekennen, ob er eine Nominierung auf diesem Weg annehme. Das lehnte der amtierende OB als "verdeckte Kandidatur" aber ab.

Stimmen für Palmer sind ungültig

Die Sache landete schließlich vor dem Landesschiedsgericht. Das hat nun entschieden: Eine in das Freifeld eingetragene Person muss vorab erklärt haben, die Wahl auch anzunehmen. Stimmen für Boris Palmer wären demnach ungültig.

Die Urwahl der Grünen in Tübingen zur OB-Kandidatur soll am 3. April stattfinden - ohne Wahlurne, weil online. dpa Bildfunk Maurizio Gambarini

Zwei Unbekannte könnten theoretisch gewählt werden

Neben der offiziellen Kandidatin Ulrike Baumgärtner haben bisher noch zwei weitere Personen ihre Wahlannahme erklärt. Beide sind dem Vorstand nicht bekannt und nicht Mitglied der Grünen im Stadtverband Tübingen.

Landesschiedsgericht hat Briefwahl-Beschwerde abgewiesen

Weiterer Kritikpunkt am Urwahl-Verfahren war, dass keine Briefwahl möglich ist. Eine Abstimmung geht nur online oder in den Räumen der Grünen per Tablet. Eine Beschwerde dagegen hat das Landesschiedsgericht abgewiesen. Ob Palmer weiter in der Partei bleiben darf, werden die Grünen bei einer Anhörung am 23. April erörtern.