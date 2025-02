Ein Trio klaut in ganz Deutschland noble Wohnwagen, auch in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb. Durch Handy-Ortung flogen sie auf. Jetzt sind sie verurteilt worden.

Das Landgericht Tübingen hat eine Diebesbande teils zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein Mann und zwei Frauen waren in ganz Deutschland unterwegs und haben 19 teure Wohnwagen gestohlen - auch in der Region Neckar-Alb.

Der Haupttäter muss fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis, die Haupttäterin zwei Monate länger. Die ältere Schwester der Verurteilten bekam eine Bewährungsstrafe von unter zwei Jahren. Ihr konnte das Gericht nur die Beteiligung an zwei Wohnwagen-Diebstählen nachweisen. Das Trio hatte früh alle Taten gestanden. Dafür gab es eine geringere Strafe.

Angeklagte mit schwierigen Lebensläufen

In dem Prozess am Landgericht Tübingen hatten die Angeklagten auch zu ihrem bisherigen Leben ausgesagt. Sie seien gar nicht oder nur ein paar Monate zur Schule gegangen. Alle verloren früh ihre Eltern und lebten mal hier mal dort in unterschiedlichen Ländern in Europa. Die beiden Hauptangeklagten waren auch schon öfter im Gefängnis - meist wegen Diebstahls. Die teils schwierigen Lebensläufe hätten dazu geführt, dass sie kriminell wurden, sagten die Verteidiger in ihren Plädoyers. Die dritte Angeklagte ist nicht vorbestraft.

Tübinger Ermittler folgen Handydaten

Die Tübinger Kripo hat bei ihren Ermittlungen immer wieder die Handys der Angeklagten dort orten können, wo ein Wohnwagen gestohlen wurde. Und so wurden die Täter im Juli 2024 in Dusslingen (Kreis Tübingen) auf frischer Tat ertappt und anschließend in Balingen festgenommen..