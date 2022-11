Die Mutter des Angeklagten war durch den Brandanschlag so schwer verletzt worden, dass sie zwei Wochen nach der Tat starb. Der Bruder überlebte, liegt seither aber in einer Klinik. Am gemeinsamen Wohnhaus, das der Mann mutmaßlich ebenfalls angezündet hat, entstand Sachschaden in Höhe von rund einer halben Million Euro. Der Angeklagte war nach der Tat geflüchtet und wurde später bei Karlsruhe von der Polizei gefasst. Im Laufe des Prozesses war deutlich geworden, dass das Verhältnis der Zwillingsbrüder tief zerrüttet war. Dem Angeklagten droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.