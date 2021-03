Am Tübinger Landgericht ist der Missbrauchs-Prozess um eine Pflegefamilie vertagt worden. Ein 65-jähriger Mann aus Ofterdingen im Kreis Tübingen soll jahrelang zwei Pflegekinder sexuell missbraucht haben.

Das Urteil im Fall des 65-Jährigen musste aus organisatorischen Gründen vertagt werden, teilte das Gericht mit. Es soll nun am Donnerstag fallen. Der Mann hatte sich zuletzt abgesetzt und war nicht zum Prozess in Tübingen erschienen. Laut Gericht ist der Angeklagte am Wochenende wiederaufgetaucht.

Konkret wird dem Angeklagten wiederholter sexueller Missbrauch seiner damaligen Pflegekinder vorgeworfen. Die beiden Mädchen waren als Sechs- und Achtjährige zu den Pflegeeltern nach Ofterdingen gekommen. Sie sind mittlerweile volljährig. Die Opfer, die den Pflegevater schließlich anzeigten, waren in psychologischer Behandlung. Eine von ihnen wurde zudem wegen Magersucht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie behandelt.

Pflegekinder: "Leben in der Pflegefamilie war der blanke Horror"

Zuerst sei der Alltag in der Familie noch wunderschön gewesen, erzählte das Mädchen in einer zuvor aufgenommenen Audio-Nachricht. Das berichtete das "Schwäbischen Tagblatt". Doch später sei es der blanke Horror gewesen. Die Mädchen seien regelmäßig im Büro des Angeklagten im Intimbereich angefasst worden, so auch die Staatsanwaltschaft. Außerdem sollen sie zu sexuellen Handlungen am Pflegevater gezwungen worden sein - bis hin zum Analverkehr. Die Pflegemutter habe den Kindern die Schuld dafür gegeben. Beide hätten es "mit sich machen lassen", schreibt das Tagblatt weiter.

Auch kinderpornografische Aufnahmen gemacht

Laut Anklage hat der Pflegevater zudem Aufnahmen von den Mädchen gemacht. Die Polizei hat etliche kinderpornographische Fotos bei dem Mann aus Ofterdingen sichergestellt. Drei Zeuginnen berichteten vor Gericht, dass die Kinder damals sehr zurückgezogen lebten und immer wieder von den Pflegeeltern geschlagen worden seien.

Und auch psychisch seien die Mädchen misshandelt worden: Zum Frühstück hätten die beiden nur eine halbe Stunde gehabt und Weihnachtsgeschenke habe es nur für die leiblichen Kinder der Familie gegeben, erzählen die Pflegekinder laut dem "Schwäbischen Tagblatt".

Jugendamt in der Kritik: "zu spät gehandelt"

Aber auch das Jugendamt steht wegen des Falles in der Kritik: Die Tübinger Staatsanwältin wirft den Beteiligten unter anderem vor, dass das Jugendamt den Pflegevater erst angezeigt habe, als die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs schon lange bekannt waren.

Erst sieben Wochen nachdem der Vorwurf des Missbrauchs im Raum stand, habe das Jugendamt den Pflegevater angezeigt und ihm davor noch die Möglichkeit zur Selbstanzeige gegeben. Das grenze an Strafvereitelung, sagte die Staatsanwältin. Es habe zu einem Beweismittelverlust geführt, der jedem Ermittler die Haare zu Berge stehen lasse. Weil der Fall außerdem verjährt sei, könne gegen den Tübinger Jugendamtsleiter nicht ermittelt werden.