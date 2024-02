Er war besonders grausam und muss bestimmt jahrelang ins Gefängnis. Ein 21-jähriger Mann aus Bodelshausen erwartet am Freitag sein Urteil. Die Taten hat er gestanden.

Das Landgericht Tübingen will am Freitag über einen Fall in Mössingen (Kreis Tübingen) urteilen. Der Angeklagte, ein junger Mann aus Bodelshausen, hat bereits zugegeben, seine Ex-Freundin getötet zu haben. Und er hatte das gemeinsame einjährige Kind bei der toten Mutter zurückgelassen. Er ist wegen Totschlags und schwerer Aussetzung angeklagt.

Haftstrafen zwischen 6 und 12 Jahren gefordert

Seit Januar wird der Fall am Tübinger Landgericht verhandelt. Beim letzten Prozesstag am 12. Januar forderte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren Gefängnis. Die Verteidigung hält maximal sechs Jahre Haft für ausreichend. Einig sind sich beide Parteien, dass der Angeklagte einen zweijährigen Alkoholentzug in einer Entzugsanstalt machen soll. Denn viel Alkohol hatte er wohl auch in der Tatnacht getrunken.

Mit besonders grausamer Gewalt getötet

Der 21-Jährige hat mit besonders grausamer Gewalt getötet, das wurde während des Prozesses deutlich. Seine damals 22-jährige Freundin hat in Mössingen gelebt und in ihrer Wohnung war es zu der Tat gekommen. Der alkoholisierte Mann soll dort unter anderem mit einem Wasserkocher auf seine Ex-Freundin eingeschlagen und sie gewürgt haben. Danach hat der alkoholisierte 21-jährige die Wohnung verlassen, ohne sich um das gemeinsame einjährige Kind zu kümmern.

Tochter tot, Enkelin hilflos gefunden

Erst zwei Tage später kam die Oma der Kleinen in die Wohnung. Im Prozess sagte sie unter Tränen aus, sie habe das Kind hilflos, durstig und verschmutzt gefunden. Und ihre Tochter tot vor dem Sofa. Die Beziehung von Opfer und Täter sei immer wieder sehr schwierig gewesen, es gab oft Streit - und schon früher Schläge, erzählte die Mutter des Opfers. Das kleine Mädchen lebt mittlerweile bei ihr und ihrem Mann.

Vor der Tat beim Feiern gewesen

Am Tag der Tat, einem Samstag im vergangenen Juni, waren der Beschuldigte und die Getötete mit ihrem Kind bei einer Feier und sind danach zur Wohnung der Frau in Mössingen gefahren. So erzählte es die Mutter vor Gericht. Weil sie von da an ihre Tochter nicht mehr erreicht hatte, fuhr sie dann am Montag zu ihr. Was sie vorfand, werde sie nie vergessen können, sagte sie dem SWR.

Auch ein Polizeibeamter schilderte als Zeuge, dass das Ausmaß an Gewalt in diesem Fall ungewöhnlich sei. Offenbar habe es in der Wohnung Streit gegeben.