Ein Häftling hat einen Gefängnisangestellten vor einem Jahr mit heißem Öl angegriffen und schwer verletzt. Dienstag wird das Urteil im Strafverfahren gegen den Angreifer erwartet.

Im September vergangenen Jahres hat ein Gefangener im Gefängnis Rottenburg Öl stark erhitzt und es dann einem 24-jährigen Justizmitarbeiter ins Gesicht geschüttet. Der erlitt starke Verbrennungen. Der Angreifer muss sich im Prozess am Landgericht Tübingen unter anderem wegen schwerer Körperverletzung verantworten.

Kein Grund für Angriff im Gefängnis Rottenburg

Am ersten Verhandlungstag konnte der Vorsitzende Richter Armin Ernst befragen, wen er wollte: Es war kein Grund herauszufinden, warum der 31-jährige Angeklagte den jungen Mitarbeiter mit heißem Öl angriff. Die beiden hatten offenbar keinen Konflikt miteinander.

Üble Brandverletzungen

Der 24-Jährige trug nach dem Angriff üble Brandverletzungen davon und ist bis heute gezeichnet. Das Öl hatte ihn an der rechten Kopfseite, an Ohr, Wange und bis zum Kinn getroffen. Er musste Hauttransplantationen, Haartransplantationen, Verletzungen der Augengegend und bis heute eine innere Ohrverletzung ertragen. Von der Ohrmuschel fehlt ein Stück.

Angeklagter sagt nicht viel

Der Angeklagte, geboren in Gambia, seit 2015 in Deutschland, sagte nur, er gebe alles zu, sei schuldig, aber auch krank . Auch frühere Gewaltdelikte von ihm kamen am ersten Verhandlungstag zur Sprache. Am Dienstag soll das Urteil verkündet werden.