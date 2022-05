Urteil nach gefährlicher Körperverletzung

Das Landgericht Tübingen hat einen Mann aus Rottenburg wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt. Die Richter ordneten die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, da der 44-Jährige stark drogensüchtig ist. Unter Drogen habe er auch seine damalige Freundin mehrfach körperlich verletzt und bedroht. So hat er die 37-Jährige in der gemeinsamen Wohnung in Rottenburg im Frühjahr dieses Jahres mehrfach mit Fäusten geschlagen, mit Füßen getreten und ihr ein Messer in den Rücken gestochen. Dabei wurde sie lebensgefährlich verletzt. Durch den abgesetzten Notruf des Täters konnte sie jedoch gerettet werden. Die Frau hat aber immer noch Beschwerden und ist krank geschrieben. Sie trat auch als Nebenklägerin in dem Verfahren auf.