Das Tübinger Landgericht hat einen 28-Jährigen Mann für schuldunfähig erklärt. Der Mann hatte im Juni in Dettenhausen im Kreis Tübingen seine Ehefrau erstochen. Der Angeklagte leide an Schizophrenie, so das Gericht. Laut Zeugen habe das Paar eine harmonische Ehe geführt. Der Angeklagte wird jetzt in einer Psychiatrie untergebracht.