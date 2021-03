Das Amtsgericht Reutlingen hat ein Ehepaar wegen Misshandlung seiner Kinder zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Die Kinder wurden geschlagen und lebten in einem Raum mit Ratten und Wachteln.

Mutter und Vater haben ihre fünf und neun Jahre alten Kinder misshandelt, sagte der Richter am Freitag bei der Urteilsverkündung. Die Kinder seien von den Eltern geschlagen und unter die kalte Dusche gezerrt worden. Untergebracht waren sie in einem dunklen Zimmer, in dem auch Ratten lebten. Zudem waren dort Wachteln in Käfigen abgestellt.

Das Amtsgericht Reutlingen verurteilt Eltern wegen Missbrauch der eigenen Kinder SWR Nadine Ghiba

Mit Faust und Holzstock geschlagen

Eine Kinderpsychologin und eine Gerichtsmedizinerin hatten im Oktober im Prozess ausgesagt und das Ehepaar belastet. Die Medizinerin hatte bei ihrer Untersuchung vor allem bei dem Neunjährigen Blutergüsse und Rötungen am Körper festgestellt. Der Psychologin bestätigte der Junge, dass er und seine Schwester von beiden Eltern geschlagen worden seien. Der Vater habe mit einem Wellholz und der Faust zugeschlagen, die Mutter mit einem Holzstock.

Der Lehrer des neunjährigen Junge hatte den Fall ins Rollen gebracht. Ihm fiel das aggressive Verhalten des Kindes auf und er meldete den Fall dem Jugendamt.

Prozess mehrfach verschoben

Der Prozess am Reutlinger Amtsgericht gegen das getrennt lebende Ehepaar wurde mehrfach verschoben, weil die Angeklagten nicht erschienen waren. Schon zum Auftakt im November 2020 waren die 29-jährige Mutter und der 36-jährige Vater nicht gekommen. Damals hatten sie ohne Kündigung ihre Reutlinger Wohnung aufgegeben und waren an einen unbekannten Ort verzogen. Per Haftbefehl wurden sie gesucht, gefunden und zum zweiten Gerichtstermin vorgeführt. Die beiden sind inzwischen getrennt und leben in Nordrheinwestfalen.

Mutter schwanger: Vormundschaft geht an Jugendamt

Da die Angeklagten an diesem Freitag erneut nicht zur Verhandlung nach Reutlingen gekommen waren und laut Richter Fluchtgefahr besteht, wurde Haftbefehl gegen sie erlassen. Außerdem hat das Amtsgericht Holzminden, wo die hochschwangere Mutter jetzt lebt, die Vormundschaft für das Ungeborene bereits dem Jugendamt übertragen. Die beiden Kinder leben in unterschiedlichen Pflegefamilien.