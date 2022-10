per Mail teilen

Das Landgericht Rottweil fällt am Dienstag das Urteil im Revisionsprozess um den Tod eines Unternehmers aus Horb. Das erste Urteil hatte der Bundesgerichtshof aufgehoben.

Schon einmal wurde der Fall um den mutmaßlichen Mord an einem 57-jährigen Immobilienunternehmer aus Horb (Kreis Freudenstadt) am Landgericht Rottweil verhandelt. Gleich zwei Männer stehen derzeit noch einmal wegen der Tat im November 2018 vor Gericht.

Sie sollen in die Wohnung des Getöteten eingedrungen sein, um Bargeld, andere Wertgegenstände und Gold von ihm zu erpressen. Die von langer Hand geplante Tat habe zunächst keinerlei Gewalt vorgesehen, behauptete zumindest einer der Angeklagten. Doch nach dem Raub war der 57-jährige Unternehmer tot.

SWR Reporterin Samantha Happ berichtet:

Für Aufsehen sorgte der Fall auch deswegen, weil der Getötete und einer der Angeklagten befreundet waren. Der Geschäftsmann hatte dem Mann, der als Asylbewerber in Horb lebte, geholfen.

Erstes Urteil wurde vom Bundesgerichtshof aufgehoben

Nach ihrer Verhaftungen waren die beiden zur Tatzeit 27- und 32-jährigen Männer von der ersten Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil wegen Raub und Erpressung verurteilt worden.

Gleich mehrere Beteiligte hatten gegen das Urteil Revision eingelegt, so unter anderem die drei Verteidiger eines der Angeklagten. Das führte dazu, dass der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das erste Urteil aufhob, mit der Begründung, dass vieles in der Urteilsbegründung nicht plausibel und abschließend geklärt sei. Es sei unklar geblieben, welches Motiv die Angeklagten für die Tötung des Geschäftsmannes hatten. Zudem habe nicht endgültig geklärt werden können, wer die Tat begangen hat. Zum Zeitpunkt des Prozesses seien außerdem manche Daten noch nicht ausgewertet worden.

Staatsanwalt fordert lebenslange Freiheitsstrafe

In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Freiheitsstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für den ersten Angeklagten, der die Tat im Vorfeld geplant und dafür Komplizen gesucht hatte. Sie ist überzeugt, dass er den Unternehmer in dessen Wohnung erwürgt hat. Bei dem zweiten Angeklagten ist die Staatsanwaltschaft vom Vorwurf des Mordes abgerückt. Bei ihm plädierte sie auf eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten Haft wegen schwerer räuberischer Erpressung und schweren Menschenraubs.

Die Nebenklage-Vetreter schlossen sich in ihren Plädoyers den Ausführungen der Staatsanwaltschaft in weiten Teilen an.

Verteidiger erheben Vorwürfe gegen Polizei

Die drei Verteidiger des Hauptangeklagten, der die Tat geplant hatte, erhoben in ihren Plädoyers unter anderem schwere Vorwürfe gegenüber der Polizei. Ihr Mandant sei nach seiner Verhaftung mehrfach nicht richtig belehrt worden. Man habe ihn nicht darauf hingewiesen, dass er auch schweigen könne. Zudem habe man ihn als Zeuge befragt, dann jedoch Ermittlungen durchgeführt, die nur bei Personen zulässig seien, die als Beschuldigte verhört werden. So habe man unter anderem DNA-Proben entnommen, Internet-Protokolle zur Standortbestimmung ohne Beschluss ausgewertet sowie heimlich aufgenommene Gespräche des Angeklagten übersetzt und als Beweismittel verwenden wollen.

Frage nach Täter weiter ungeklärt

Auch im Revisionsverfahren blieb nach Ansicht der Verteidiger bis zuletzt die Frage ungeklärt, wer der beiden Angeklagten den Unternehmer erwürgt hat. Während die Verteidiger des einen Angeklagten hervorheben, dass dieser von Beginn an mit der Polizei kooperiert habe und seine Geschichte mit den gesammelten Beweisen in großen Teilen überein stimme, stellt die Verteidigung des anderen Angeklagten eben dies in Frage.

Es sei bis zuletzt nicht nachweisbar, dass der Angeklagte, der die Tat geplant hatte, an diesem Abend die Wohnung des Getöteten überhaupt betreten habe.

Forderungen der Verteidigung

Bei ihren Forderungen sind sich die Verteidiger beider Angeklagten jedoch einig: maximal zwei Jahre Freiheitsstrafe wegen räuberischer Erpressung. Die Anklage wegen Mordes und schwerem Menschenraub sei anhand der vorliegenden Beweise nicht haltbar. Darüber hinaus fordern sie Entschädigungen für die Angeklagten, die sich seit ihrer Verhaftung im November 2018 in Haft befinden und damit deutlich länger im Gefängnis gesessen hätten, sollte der Richter sich in seinem Urteil den Forderungen der Verteidigung anschließen.