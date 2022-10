Vor dem Landgericht Konstanz muss sich ein 62-jähriger Mann wegen versuchten Totschlags verantworten. Es soll einen Bekannten lebensgefährlich verletzt haben.

Der Prozess hat am Dienstagmorgen begonnen. Vor einem Jahr im Dezember soll der Angeklagte in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Bekannten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben.

SWR Reporter Thorben Langwald berichtet:

Zu der Tat war es laut Staatsanwaltschaft in der Wohnung des 62-Jährigen in Villingen-Schwenningen gekommen. Beide Männer sollen damals stark betrunken gewesen und in einen Streit geraten sein. In der Folge habe der Angeklagte den 39-jährigen Bekannten mit einem Messer angegriffen und lebensgefährlich verletzt, so die Staatsanwaltschaft. Sie geht davon aus, dass der 62-Jährige den Bekannten töten wollte.

Beide Männer sollen sich von einem Gefängnisaufenthalt kennen. Der Prozess am Landgericht Konstanz ist auf zwei Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte bereits am Donnerstag fallen.