Urteil erwartet: Prozess wegen Versammlungsverbot vor Kretschmann-Haus

Am Amtsgericht Sigmaringen soll am Montag ein Urteil im Prozess wegen einer Demo vor dem Haus des Ministerpräsidenten gesprochen werden. Angeklagt ist ein Mann aus Sigmaringen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der 52-Jährige im Februar eine Kundgebung von Gegnern der Corona-Politik geleitet, aber nicht angemeldet haben. Weil er am ersten Prozesstag nicht vor Gericht erschien, verhängte die Richterin einen Strafbefehl in Höhe von 30.000 Euro gegen ihn.

Angeklagter sei zufällig mit Hunden unterwegs gewesen

Dagegen legte der Anwalt des Angeklagten Widerspruch ein und wies die Vorwürfe zurück. Sein Mandant sei kein Leiter oder Organisator der Demo gewesen. Er sei vielmehr zufällig mit seinen Hunden an diesem Tag in Sigmaringen spazieren gewesen. Mit der hohen Strafe wolle man ein Exempel statuieren. Der Angeklagte soll 200 Tagessätze a` 150 Euro bezahlen. Damit wäre der Mann vorbestraft.

"Mit den Ahnen ins Reine kommen"

Auf einem Polizeivideo ist der Angeklagte allerdings mit einem Holzkreuz über der Schulter zu sehen, wie er eine Protestgruppe anführt. "Ich bin sehr religiös", sagte der 52-Jährige vor Gericht. Er habe an diesem Tag mit seinen Ahnen ins Reine kommen wollen und sei deshalb auf dem Weg zum Friedhof in Sigmaringen unterwegs gewesen, der sich in der Nähe von Kretschmanns Haus befindet.