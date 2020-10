Im Prozess um die Erpressung von Bundesligavereinen durch einen 32-Jährigen werden heute am Landgericht Rottweil die Plädoyers und das Urteil erwartet. Der Mann aus dem Kreis Tuttlingen ist angeklagt, weil er mit Drohschreiben versucht haben soll, Millionenbeträge unter anderem bei Fußballvereinen zu erpressen. Im Laufe des Prozesses hatte der Angeklagte dies bereits gestanden. In seinen Schreiben drohte der Mann, Krankheitserreger freizusetzen oder kompromittierende Bilder zu veröffentlichen. Geld hat er in keinem Fall erhalten. Ihm wird versuchte räuberische Erpressung in 39 Fällen vorgeworfen.