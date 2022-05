per Mail teilen

Das Amtsgericht Tuttlingen hat die Bußgelder für Wanderer aus Mühlheim verringert. Im Januar hatte eine Gruppe gegen die Corona-Verordnung verstoßen und sich und andere infiziert.

Der Ausflug der 14-köpfigen Wandergruppe aus dem Landkreis Tuttlingen hatte im Ort für steigende Inzidenzen und großes Aufsehen gesorgt. Entgegen der damals geltenden Corona-Verordnungen waren im Januar dieses Jahres 14 Personen aus zehn Haushalten zu einer Wanderung im Donautal aufgebrochen und anschließend noch in gemütlicher Runde in einer Hütte zusammengesessen.

Viele Corona-Infizierte nach Wanderung

Dabei sollen sich laut Gesundheitsamt neun Personen aus der Wandergruppe bei einem Infizierten angesteckt haben. Insgesamt sollen sich 38 Personen aus dem Umfeld im Zusammenhang mit diesem Event infiziert haben. Landrat Stefan Bär hatte sich nach dem Vorfall verärgert gezeigt. Der Inzidenz-Wert im Ort war damals kurzzeitig auf fast 1.000 Infektionen - hochgerechnet auf 100.000 Einwohner - gestiegen.

Landratsamt Tuttlingen setzte hohe Bußgelder an

Das Landratsamt hatte für die 14 Personen Bußgelder zwischen 150 - 362 Euro angesetzt. Während vier Personen ihr Bußgeld bezahlten, hatten die restlichen zehn Widerspruch eingelegt. Das Amtsgericht Tuttlingen hat das Bußgeld nun in einem schriftlichen Verfahren ohne Hauptverhandlung auf 75 € pro Person herabgesetzt.

Amtsgericht: Betroffene durch öffentliches Interesse belastet

Pressesprecher Thomas Straub vom Amtsgericht in Tuttlingen sagte dem SWR, dass es sich um eine Hauptverhandlung per Beschluss handle. Demnach gebe es keine schriftliche Begründung für das Urteil. Berücksichtigt worden sei dabei die lange Zeit, die seit dem Verstoß vergangen sei und die Tatsache, dass die Betroffenen durch das öffentliche Interesse belastet seien. An der Begründung des Landratsamtes für die Bußgeldzahlungen habe sich nichts geändert, lediglich der zu zahlende Betrag wurde vom zuständigen Richter herabgesetzt.

Zeitpunkt der Infektionen nicht eindeutig nachweisbar

Laut Verteidiger sei nicht sicher nachweisbar, dass sich die weiteren neun Personen bei oder im Zusammenhang mit der Wanderung infiziert hätten. Zudem sei die Behauptung haltlos, dass sich einer der Teilnehmer über seine Corona-Infektion bewusst gewesen sei und trotzdem wandern und arbeiten gegangen sei.

Landratsamt Tuttlingen noch nicht über Urteil informiert

Auf Nachfrage teilte das Landratsamt Tuttlingen mit, dass ihnen der Beschluss des Gerichts noch nicht vorliege.