Das Landgericht Hechingen hat einen Asylbewerber zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Mann hatte im Juni eine Mitarbeiterin des Landratsamts Sigmaringen mit einem Messer bedroht und als Geisel genommen.

Laut Gericht ist der Mann vermindert schuldfähig. Er leide an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Diese seien durch Erlebnisse in seiner Heimat Nigeria und der Flucht ausgelöst worden, so ein Gutachten. In Deutschland habe der 28-Jährige ehrliches Geld verdienen wollen und sei regelmäßig ins Landratsamt Sigmaringen gegangen.

Richter: "Stoff für eine Tragödie"

Weil man ihm keine Arbeitserlaubnis geben konnte, hatte er im Juni dort randaliert. Die eintreffende Polizei weckte laut Gericht schlimme Erinnerungen in ihm. Aus Angst vor Abschiebung habe er die Mitarbeiterin als Geisel genommen. Der Fall sei Stoff für eine Tragödie, so der Richter bei der Urteilsverkündung.

Mitarbeiterin seelsorgerisch betreut

Die Frau und weitere Mitarbeiter, die die Tat beobachtet hatten, blieben körperlich unverletzt. Sie ist aber nach eigenen Angaben seither traumatisiert und in Therapie. Der Angeklagte habe sie aus dem Leben geworfen, sagte sie zum Prozessauftakt dem Gericht.

Traumatische Lebensgeschichte

Zuvor hatte der Angeklagte ausführlich seine Lebensgeschichte geschildert. Er sprach unter anderem von einer Erkrankung und von Gewalt, die ihm in Nigeria und bei einer Entführung nach Algerien widerfahren sei. In Italien habe ihn die Mafia zu Drogengeschäften zwingen wollen, woraufhin er nach Deutschland geflohen sei, so seine Aussage.