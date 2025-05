per Mail teilen

Bei den Löscharbeiten auf dem Firmengelände 2007 sind giftige Chemikalien ins Grundwasser gelangt. Jahrelang wurde über die Kosten der Reinigung gestritten. Jetzt gibt es ein Urteil.

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat der Klage des Shredderwerks recht gegeben. Das Unternehmen aus Herbertingen muss sich nicht um die Reinigung des Grundwassers kümmern und somit auch nicht die Kosten von rund vier Millionen Euro übernehmen. Das hat das Gericht am Freitag bekannt gegeben. Das Shredderwerk hatte gegen eine entsprechende Anordnung des Landratsamtes Sigmaringen geklagt.

Chemikalien im Grundwasser

Im August 2007 ist auf dem Firmengelände in Herbertingen eine gut zwölf Meter hohe Schrotthalde in Brand geraten. Bei den Löscharbeiten hatte die Feuerwehr Löschschaum mit zum Teil giftigen Chemikalien eingesetzt. Diese sind in den Boden gesickert und haben das Grundwasser verschmutzt. Einige Jahre sind später musste ein Trinkwasserbrunnen im benachbarten Ertingen (Kreis Biberach) deswegen stillgelegt werden.

Für den Umweltschaden hatte das Landratsamt das Shredderwerk verantwortlich gemacht und angeordnet, dass die Firma für die Reinigung des Grundwassers bezahlt. Sie habe Bestimmungen zum Brandschutz nicht eingehalten und das Feuer somit verursacht.

Im Gerichtsprozess wurde jetzt aber thematisiert, dass auch die Kreisverwaltung Fehler gemacht habe - zum Beispiel habe sie die Böden nach dem Löscheinsatz nicht auf Schadstoffe untersucht. Eine ausführliche Urteilsbegründung hat das Gericht noch nicht veröffentlicht. Erst wenn diese bekannt ist, können Rechtsmittel gegen das Urteil eingeleitet werden.

Mehrere Prozesse in der Vergangenheit

In den vergangenen 18 Jahren hat der Brand immer wieder für Streit vor Gericht gesorgt. Es gab auch schon einen Prozess zwischen dem Shredderwerk und der Gemeinde Ertingen, um einen Schadensersatz für das verschmutzte Trinkwasser zu verhandeln. Damals musste die Firma nach einem Vergleich 1,5 Millionen Euro an die Gemeinde bezahlen.