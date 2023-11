Ein 35-jähriger Mann soll in Balingen einen Jugendlichen entführt, gewürgt und mit Waffen bedroht haben. Im Prozess am Landgericht Hechingen wird am Montag das Urteil erwartet.

Im Prozess um eine mutmaßliche Geiselnahme in Balingen wird am Montag ein Urteil am Landgericht Hechingen erwartet. Etwa 45 Minuten lang soll der Mann einen 17-Jährigen in einem Keller eines Balinger Wohnhauses festgehalten und ihn mit einer Waffe und einem Skalpell bedroht haben. Geiselnahme und Körperverletzung wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor.

Angeklagter jetzt in Psychiatrie

Als das heute 18-jährige Opfer angeboten hatte, alles für seinen mutmaßlichen Peiniger zu tun, habe dieser von ihm abgelassen. Der 35-jährige Angeklagte befindet sich derzeit in einer Psychiatrie. Ein Gutachter hatte zuletzt bestätigt, dass der mutmaßliche Geiselnehmer genau wusste, was er tat, und dem Gericht Sicherungsverwahrung empfohlen.

Im Prozess um eine mutmaßliche Geiselnahme in Balingen wird am Landgericht Hechingen am Montag ein Urteil erwartet. SWR Julia Klebitz

Die Beweisaufnahme in dem Prozess am Landgericht Hechingen hatte sich schwierig gestaltet. Das Opfer selbst verstrickte sich in Widersprüche. Zeugen machten vom ihrem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern.