Ursache von Knallgeräuschen

Es war Stadtgespräch in Horb. Immer wieder hat es in den vergangenen Wochen rund um Horb (Kreis Freudenstadt) laut und weit vernehmbar geknallt. Niemand weiß bisher, was die Ursache war. Deshalb wird viel spekuliert. Waren es womöglich Militärflugzeuge, die die Schallmauer durchbrochen hatten? Doch die Polizei verfolgt eine andere Spur. Sie fand an verschiedenen Orten Überreste von illegalen Böllern. Nun ermittelt sie, ob nicht diese "in Deutschland zertifizierten Knallkörper“, wie sie in der Behördensprache heißen, Ursache der geheimnisvollen Knallgeräusche waren und wer dafür verantwortlich ist.