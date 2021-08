Menschen, die einen Angehörigen pflegen und in den Sommerurlaub wollen, können sich für eine Beratung an die Pflegestützpunkte der Landkreise wenden. Diese nutzen ein elektronisches Meldesystem, mit dem sie freie Plätze für eine Kurzzeitpflege sehen können. Allerdings könne sich die Anzahl freier Plätze täglich ändern, sagte Günter Bauer vom Pflegestützpunkt im Kreis Freudenstadt dem SWR. Oft sei es eine Gratwanderung, einen freien Platz zur gewünschten Zeit zu finden. In den Städten Tübingen und Reutlingen stehen ganzjährig je über 15 Plätze für eine Kurzzeitpflege zur Verfügung. Ist ein Urlaub daheim geplant, ist auch ein Platz in einer Tagespflegeeinrichtung eine Möglichkeit.