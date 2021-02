per Mail teilen

Der Uracher Wasserfall am Rande der Schwäbischen Alb bietet derzeit ein einzigartiges eisiges Schauspiel. Die Stadt warnt vor Glättegefahr und bittet dringend um Einhaltung der Corona-Regeln.

Wenn die Nächte kalt sind und das Wasser gefriert, tummeln sich am Uracher Wasserfall (Kreis Reutlingen) gerne viele Menschen um das Eis zu bewundern. So waren am Wochenende dort viele Ausflügler unterwegs, die ein seltenes Naturschauspiel bewundern wollten, nämlich die riesigen, gefrorenen Zapfen.

Appell an Vernunft

In Zeiten von Corona ist das ein Problem. Denn zu viele Menschen auf einem Haufen ist ein Verstoß gegen die Corona-Verordnungen. Am Wochenende musste die Zufahrt zeitweise gesperrt werden. Bad Urachs Bürgermeister Elmar Rebmann appelliert an die Vernunft der Besucher und warnt vor schweren Stürzen. Die Wege zum Wasserfall sind vereist. Das Betreten könnte lebensgefährlich sein.