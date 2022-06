Wer bei der Feuerwehr ist oder vom Hochwasser betroffen, hat den Dienstag mit auspumpen und aufräumen verbracht. Und manches braucht Zeit: Der B27-Tunnel in Dusslingen bleibt erstmal zu.

Der Tunnel der B27 in Dußlingen (Kreis Tübingen) bleibt bis auf weiteres gesperrt. Bei dem Unwetter mit starkem Regen und Hagel am Montagabend lief er voller Wasser. Laut Polizei stieg das Wasser im Lauf des Abends bis fast zur Tunneldecke. Autos blieben stecken. Taucher der Feuerwehr holten die Insassen aus den Fahrzeugen. Eine Sprecherin des Tübinger Landratsamtes sagte, die Technik des Tunnels - wie etwa die Beleuchtung - sei beschädigt und das müsse alles erst begutachtet werden. Es gibt aber eine örtliche Umleitung über Gomaringen. Dort kann es zu Behinderungen kommen.

Starker Regen und Hagel haben in der Nacht auf Dienstag in der gesamten Region für Überschwemmungen gesorgt. In den Kreisen Tübingen, Reutlingen, Calw und Rottweil gab es immer wieder voll gelaufene Keller, geflutete Straßen und hunderte Einsätze für Polizei und Feuerwehr. Die Aufräumarbeiten laufen immer noch und die Feuerwehr muss weiter Wasser auspumpen.

Taucher retteten Menschen im Untergeschoss

In Tübingen hatte sich die Steinlach zu einem reißenden Fluss entwickelt. Anwohner wurden aufgefordert, zur Sicherheit in die oberen Stockwerke zu gehen. Kurz bevor das sonst harmlose Flüsschen aber über die Ufer trat, ging der Pegel zurück. Auch die Echaz im Kreis Reutlingen trat über die Ufer. Der Stadtteil Betzingen wurde regelrecht geflutet. Taucher holten Menschen aus Häusern im Untergeschoss. Auch kleinere Brände und ausströmendes Gas meldete die Reutlinger Feuerwehr, die für mehr als 800 Einsätze Unterstützung aus anderen Landkreisen bekam. Gullydeckel wurden abgehoben, vereinzelt gibt es Erdrutsche. In benachbarten Metzingen stürzte das Dach einer Firma ein.

Nachbarschaftshilfe

Mit Schaufel, Eimer und gutem Willen haben sich die Menschen, wo immer es ging, auch ohne Feuerwehr selbst beholfen. Und einander:

Hangrutsche in Altensteig

Auch im Nordschwarzwald wütete das Unwetter. In Seewald-Besenfeld im Kreis Freudenstadt gingen Autos unter. Auf der Gäubahn zwischen Horb und Rottweil lagen Bäume auf der Strecke, wie auch auf mehreren Straßen im Nordschwarzwald.

"Bei der Feuerwehr war in der vergangenen Nacht alles, was eine Uniform hat, draußen im Einsatz."

In Altensteig an der Nagold sind Mauerteile weggebrochen SWR Jörg Heinkel

In Altensteig (Kreis Calw) rutschte stellenweise die Erde - nicht nur in Tallagen, sagte Udo Zink, Pressesprecher der Feuerwehr Calw, dem SWR. Mehrere Häuser seien durch Druck an den Hängen beschädigt worden. Auch ein Stück einer Steinmauer an der Nagold sei herausgerissen. Bei der Leitstelle Calw gingen 680 Notrufe ein, so Zink. Vor allem der südliche und östliche Landkreis waren betroffen.