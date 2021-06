Überflutete Straßen in der Innenstadt: Am Mittwoch kam es in der Region Tübingen zu einem Unwetter mit starkem Hagel. Das hat wohl auch Konsequenzen für ein Corona-Impfzentrum.

Am frühen Mittwochabend kamen bis zu drei Zentimeter dicke Hagelkörner und Starkregen aus den Gewitterwolken. Straßen in der Tübinger Innenstadt waren überflutet, die Kanalisation konnte die Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Minutenlang prasselten Hagelkörner und Eis auf Tübingen und Umgebung. Dadurch wurden Autodächer beschädigt. Am Mittwoch kam zu einem Unwetter mit starkem Hagel in Tübingen. SWR Bild in Detailansicht öffnen SWR Bild in Detailansicht öffnen SWR Bild in Detailansicht öffnen Corona-Impfzentrum von Unwetter betroffen Auch im Impfzentrum vor der Paul-Horn-Arena stand das Wasser, alle Impfungen wurden abgesagt. Ob der Impfbetrieb am Donnerstag wieder aufgenommen werden kann, ist unklar. Die Höhe der Schäden, die das Unwetter angerichtet hat, konnte noch nicht ermittelt werden. Durch ein Tiefdruckgebiet zieht immer noch feuchtwarme Luft aus Frankreich nach Baden-Württemberg. Das sorgte bereits zu Beginn der Woche für Gewitter in vielen Regionen. Starkregen sorgte vielerorts für Überflutungen. Wegen Starkregen: 112 in Reutlingen überlastet Nach Angaben des Innenministerium Baden-Württemberg und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Notruf-Hotline 112. Betroffen sei davon der Landkreis Reutlingen, heißt es in einer Gefahrenmeldung. Wegen des Starkregens sei die Notrufnummer 112 aktuell überlastet. Anrufer sollen in der Leitung bleiben, es kann zu Wartezeit von bis zu 5 Minuten kommen.