Überflutete Straßen in der Innenstadt: Am Mittwoch kam es in der Region Tübingen zu einem Unwetter mit starkem Hagel. Das hat wohl auch Konsequenzen für ein Corona-Impfzentrum.

Die Hagelkörner in der Region Tübingen waren zum Teil mehrere Zentimeter groß. SWR Der Hagel übersäte ganze Straßenzüge. SWR Auch Starkregen brachte das Unwetter mit sich. SWR