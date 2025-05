per Mail teilen

Er soll versucht haben, seine Partnerin in Haigerloch anzuzünden und aus dem Fenster zu stoßen. Ein Mann sitzt wegen des Verdachts auf Mordversuch in Untersuchungshaft.

Die Polizei hat am Mittwoch einen jungen Mann festgenommen. Er soll versucht haben, im Streit seine Freundin in Haigerloch (Zollernalbkreis) umzubringen.

U-Haft wegen Verdacht auf Mordversuch

Laut Polizei hat der 22-Jährige am Sonntag seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Haigerloch besucht. Dabei sollen sich die beiden gestritten haben, woraufhin der Mann aggressiv geworden sei. Er soll die 20-Jährige geschlagen und gewürgt haben, heißt es. Außerdem soll er versucht haben, sie aus dem Fenster zu stoßen und ihre Kleidung anzuzünden. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt.

Der Mann ist laut Polizei nach der Tat geflüchtet, konnte am Mittwoch aber festgenommen werden. Er sitzt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.