In Tübingen hat sich eine Wählerinitiative für OB Palmer gegründet. Wie die Initiatoren mitteilen, soll Palmer zu einer erneuten Kandidatur als Oberbürgermeister bewegt - und im Wahlkampf unterstützt werden. Bereits in den ersten Tagen haben sich über 100 Personen in die Liste eingetragen. Darunter unter anderem auch CureVac-Gründer Ingmar Hörr und die frühere SPD-Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin.