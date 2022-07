5.000 Unterschriften für Erhalt des Schlachthofs

Die Bürgerinitiative zum Erhalt der Einrichtung will die Listen mit den 5.000 Unterschriften am Freitag der Stadt Rottenburg übergeben. Innerhalb von zwei Monaten hat die Initiative Unterschriften für einen Bürgerentscheid gesammelt. Der soll eine Entscheidung des Gemeinderates im Mai kippen. Damals wurde beschlossen, dass der Rottenburger Schlachthof zugunsten einer Sanierung des Schlachthofes in Gärtingen (Kreis Böblingen) geschlossen wird. Die Bürgerinitiative will den Standort in Rottenburg erhalten, da er für Landwirte und Metzgereien in der Region lebensnotwendig sei.