Online-Unterricht für Schüler in Tübingen

Nach Schulschließung in Baden-Württemberg

Jetzt gilt es auch in Baden-Württemberg. Alle Schulen und Kitas im Land sind ab Dienstag bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Frei haben die Schüler trotzdem nicht. An der Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen sollen sie über das Internet unterrichtet werden.

"Wir haben hier eine Cloud eingerichtet. Wir haben die Lehrer darin geschult, wie man diese Cloud bedient", sagt Martin Schall, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule (GSS) in Tübingen. Die GSS hat Gymnasium und Gemeinschaftsschule unter einem Dach. Auch die Schüler wurden instruiert, wie man mit der Cloud umgeht, damit sie sich Unterrichtsmaterial zu Hause runterladen können, so Schall. Aber das sei für Lehrer und Schüler eine große Herausforderung. "Jetzt muss man sich kreative Lösungen überlegen." Carolin Petry, Gesamtelternbeiratsvorsitzende in Tübingen Die Gesamtelternbeiratsvorsitzende Carolin Petry aus Tübingen begrüßt die Entscheidung des Kultusministeriums. Die Eltern hätten nämlich schon teilweise eigenmächtig gehandelt, nachdem in anderen Bundesländern die Schulen geschlossen haben. Die Meinungen der Eltern bezüglich der Entscheidung seien aber sehr unterschiedlich, so Petry. Ein Problem für viele Eltern stellten die jüngeren Kinder dar, die noch mehr Betreuung brauchen. Eine Lösung gebe es aber nicht, so Petry. Ab jetzt sei Kreativität gefragt.