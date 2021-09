Die IHK Reutlingen hat Unternehmen gefragt, was die von der geplanten Regionalstadtbahn-Strecke vom Tübinger Bahnhof in die Nordstadt halten. Das Ergebnis: Die Wirtschaft ist mehrheitlich dagegen.

58,4 Prozent der Unternehmen halten die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn durch Tübingen nicht für sinnvoll, so die IHK. Dem stehen 33,2 Prozent gegenüber, die das Projekt befürworten. Knapp 8,5 Prozent sind unentschieden.

58 Prozent der Unternehmen, die auf die Fragen der IHK Reutlingen reagiert haben, finden die Inenstadtstrecke der Regionalstadtbahn nicht sinnvoll. 33 Prozent finden sie sinnvoll, 8 Prozent sind unentschieden. IHK Reutlingen

Im August hatte die IHK über 10.800 Mitgliedsbetriebe angeschrieben, vorwiegend aus dem Kreis Tübingen. Etwas über 900 haben geantwortet. Mehr als die Hälfte davon sind Dienstleister, 15 Prozent gehören dem Handel an, knapp zehn Prozent der Industrie.

Größte Sorge: Jahrelange Baustelle

70 Prozent aller, die geantwortet haben, fürchten Behinderungen während der Bauphase. 58 Prozent gehen davon aus, dass die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn die Verkehrssituation in Tübingen nur geringfügig entlasten wird. Die hohen Kosten für Bau und Unterhalt sprechen für 63 Prozent gegen das Projekt. 65 Prozent glauben, dass ihre Unternehmen nicht besser zu erreichen sind, wenn es die Innenstadtstrecke gibt.

Hoffnung für den ÖPNV

Etwas ausgewogener ist das Stimmungsbild bei der Frage, ob eine Innenstadtstrecke bisherige Autofahrer dazu bewegen wird, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. 36 Prozent erwarten das, 44 Prozent nicht. Einen ökologischen Nutzen sprechen dennoch 48 Prozent der Betriebe, die auf die IHK-Umfrage reagiert haben, der Innenstadtstrecke ab.

Innenstadtstrecke zur Regionalstadtbahn

Die Innenstadtstrecke in Tübingen ist als Teil der Regionalstadtbahn geplant. Die künftige Zwei-System-Bahn soll von den Eisenbahnschienen auf die Straßenbahnschienen fahren können und damit von der Regionalstadtbahn am Tübinger Hauptbahnhof zur Tram werden. Ob die Innenstadtstrecke in Tübingen gebaut werden soll, darüber entscheiden Tübingerinnen und Tübinger beim Bürgerentscheid am 26.September.