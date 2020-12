Viele Länder haben den Flugverkehr aus und nach Großbritannien wegen einer neuen Corona-Variante gestoppt. Auch der Fährbetrieb ruht und der Eurotunnel ist geschlossen. Das hat auch Auswirkungen auf Unternehmen in der Region.

Beim Transportunternehmen Dachser in Rottenburg (Kreis Tübingen) steht das Telefon nicht mehr still, so ein Mitarbeiter. Knapp ein Dutzend Lkw-Fahrer würden in der britischen Hafenstadt Dover festsitzen. Man organisiere derzeit die Rückkehr der Fahrer. Das Altensteiger Logistikunternehmen Schuon hat die Warentransporte nach Großbritannien an Subunternehmen vergeben. Die Aufträge seien wegen des Brexits bereits vor zwei Wochen abgewickelt worden.

Viele haben Mitarbeiter frühzeitig zurückgeholt

Laut IHK Reutlingen/Tübingen betreiben 400 Unternehmen aus der Region Handel mit Firmen in Großbritannien. Ein IHK-Sprecher vermutet, dass die meisten Unternehmen ihre Mitarbeiter wegen der Pandemie ohnehin rechtzeitig vor den Weihnachtsfeiertagen aus Großbritannien zurückgeholt haben. Der Automobilzulieferer Elring Klinger aus Dettingen/Erms (Kreis Reutlingen) ist eines von 50 Unternehmen aus der Region mit einem Standort in Großbritannien. Weil die Mitarbeiter dort leben und die hergestellten Produkte für den britischen Markt bestimmt sind, sei man von den geschlossenen Grenzen nicht betroffen.