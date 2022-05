Ukraine-Krieg bereitet Unternehmen Sorgen

per Mail teilen

Deutlich mehr Unternehmen in den Kreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb befürchten künftig schlechtere Geschäfte. Das zeigt eine Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer Reutlingen. Sorgen bereiten den Unternehmen unter anderem die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Fast 80 Prozent halten die steigenden Energie- und Rohstoffpreise für das größte Risiko. Auch Fachkräftemangel, Arbeitskosten und die Inlandsnachfrage drücken die Stimmung. Trotzdem plant ein Viertel der befragten Firmen, mehr Personal einzustellen. Viele Betriebe wollen weiter investieren, vor allem in Digitalisierung und Umweltschutz.