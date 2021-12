Kampf gegen Corona: Unternehmer aus der Region fordern allgemeine Impfpflicht

Unternehmer im Land fordern eine Impfpflicht für alle. Darunter auch ElringKlinger-Chef Wolf aus Dettingen/Erms. Ausserdem impfen immer mehr Betriebe ihre Beschäftigten selbst.

Auch der Chef von ElringKlinger, Stefan Wolf, aus Dettingen/Erms fordert eine allgemeine Impfpflicht. ElringKlinger AG

In einem gemeinsamen Appell verweisen sechzig Unternehmen aus Baden-Württemberg auf die Corona-Virusvarianten, die sich immer schneller verbreiten und das Gesundheitssystem überlasten. Unter den Unterzeichnern ist beispielsweise der Reutlinger Wafios-Chef Martin Holderauch, der Landesvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA) Fritz Engelhardt aus Pfullingen und ElringKlinger-Chef Stefan Wolf aus Dettingen/Erms. Die Firmenchefs sind enttäuscht, dass sich die Hoffnung, die Pandemie auf Basis freiwilliger Impfungen hinter sich zu lassen, nicht erfüllt habe.

"Die Impfpflicht ist die einzige Perspektive, um aus dem Kreislauf von Einschränkungen und Lockerungen auszubrechen."

Eine Impfpflicht greife zwar in persönliche Freiheitsrechte ein. Aber Freiheit sei niemals grenzenlos, und in einer Pandemie erst recht nicht. Der Schutz der Gesundheit anderer sei jetzt die solidarische Pflicht, so die Unterzeichner des gemeinsamen Briefs.

Politiker unter Druck setzen

Damit wollen sie Druck auf die Politiker ausüben, die sich am Donnerstag mit Bundeskanzlerin Merkel und Olaf Scholz (SPD) über strengere Maßnahmen in der Pandemie beraten.

Der Dettinger ElringKlinger Chef, Stefan Wolf, hatte vor kurzem auch schon Kündigungen für Arbeitnehmer ins Spiel gebracht, die sich nicht impfen lassen.

Betriebe schaffen Impfangebote für Beschäftigte

Gleichzeitig haben auch viele Unternehmen begonnen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom eigenen Betriebsarzt impfen zu lassen. Beispielsweise die Firma Schmalz aus Glatten (Kreis Freudenstadt). Sie bietet für ihre Beschäftigten an drei Tagen nächste Woche eine Booster-Impfung an. Auch SchwörerHaus aus Hohenstein (Kreis Reutlingen) bietet einen reinen Booster-Termin für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Für die Booster-Impfung rechne man mit rund 1.000 Impfungen, weil auch die Patienten des in Hohenstein ansässigen Betriebsarztes kommen dürften, so eine Firmensprecherin. Erstimpfungen seien momentan nicht möglich. Auch der SWR bietet Erst, Zweit- und Auffrischungsimpfungen an verschiedenen Standorten an - nicht nur für Beschäftigte. Im Stuttgarter Funkhaus beispielsweise wird ab dem 8. Dezember geimpft.