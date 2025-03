per Mail teilen

In Ennetach kommt es regelmäßig zu Unfällen an einer Bahnunterführung. Laut Navi ist das aber der schnellste Weg. Geschwindigkeitsreduktion und ein Schild sollen künftig helfen.

Fast täglich ist es zu Unfällen gekommen und es passiert immer noch regelmäßig: Zu hohe Autos, Transporter, Anhänger oder Campingmobile bleiben in der Unterführung in Mengens Stadtteil Ennetach (Kreis Sigmaringen) stecken. Ein Schaden für die Fahrzeuge, aber auch für die Bahnunterführung.

Doch jetzt soll eine Lösung kommen, sagt Bürgermeister Philip Schwaiger: Landratsamt, Stadt und Polizei haben sich auf eine Geschwindigkeitsreduktion rund um die Unterführung auf 20 km/h verständigt. Außerdem soll ein Schild angebracht werden, auf dem ein Unfall und ein Vorsicht-Zeichen abgebildet sind.

Noch immer Navi-Unfälle - aber anders

Mittlerweile habe es sich zwar herumgesprochen, dass man bei der Unterführung aufpassen müsse, so Mengens Bürgermeister Schwaiger. Jedoch käme es immer noch zu Unfällen, wenn auch anderer Art. In den letzten Wochen sei es viermal passiert, dass die Fahrerinnen und Fahrer rechtzeitig vor der Unterführung abbremsen, rückwärts fahren und das nachkommende Fahrzeug übersehen. Die Bahnunterführung bleibt also ein Unfallschwerpunkt, sagt Schwaiger.

Immer wieder stranden in Ennetach Autos, für die es nicht weiter geht, weil die Unterführung zu niedrig ist. Privat

Navigationssysteme leiten zu Unterführung

Wie kommt es überhaupt, dass so viele Autos zu dieser Unterführung fahren? Die Antwort: Viele Navigationssysteme schicken sie dort hin, weil es der kürzeste Weg zwischen den Bundesstraßen 32 und 311 ist. Die Fahrerinnen und Fahrer schätzen die Höhe ihres Autos falsch ein, fahren durch die 2,10 Meter hohe Unterführung und bleiben stecken. Ein Dilemma, das Stadt, Landratsamt und Polizei seit Monaten zu verhindern versuchen.

