Im Kampf gegen Corona geht es nicht nur um einen wirksamen Impfstoff. Wissenschaftler der Universität Tübingen forschen auch an einer Methode, mit der Coronaviren in der Luft unschädlich gemacht werden können.

Möglich ist die Reinigung der Luft durch ein entsprechendes Gerät mit ultravioletten Strahlen vom Typ C. Solche Geräte könnten dann im Theater, im Bus oder in der Schule aufgestellt werden. Die Tübinger Virologen arbeiten bei dieser Entwicklung mit der Hochschule Heilbronn, dem Karlsruher Institut für Technologie und der Universität Stuttgart zusammen.

UV-C-Strahlen auch gegen Viren in der Luft?

UV-C-Strahlen werden schon lange bei der Desinfektion von Oberflächen eingesetzt, sagte Michael Schindler, Leiter des Forschungsprojekts an der Molekularen Virologie der Uni Tübingen, im SWR. Bei Corona kommt es aber vor allem auf die Viren in luftgetragenen Partikeln, also die Aerosole, an.

Spezielle Maschine nötig

Die Wissenschaftler brauchen dafür einen Aerosolprüfstand, also eine Maschine, in der die Aerosole und damit der Speichel und die Atemflüssigkeit gemessen werden können. Sie wird derzeit von Ingenieuren der Heilbronner Hochschule speziell angefertigt. Währenddessen beschäftigen sich die Tübinger Virologen mit der Frage, ob sich mit dem Verfahren tatsächlich auch die Viren aus der Luft auffangen und unschädlich machen lassen.

Hat man die infektiösen SARS-CoV-2-Viren eingefangen, werden sie künstlich erzeugten UV-C-Strahlen ausgesetzt. Die seien so energiereich, dass sie genutzt werden können, um die genetische Information der Viruspartikel so zu zerstören, dass sie sich hinterher nicht mehr vermehren können, so Schindler.

Ziel: öffentliches Leben wieder normalisieren

Ziel ist es, später einmal ein Gerät zu konstruieren, das die infektiöse Luft einsaugt und mit Hilfe von ultraviolettem Licht über Strahlenröhren reinigt. Gelingt es Schindler und seinem Team nachzuweisen, dass die Virenlast durch Strahlen verringert wird, so könnten Luftreiniger konstruiert werden, die das öffentliche Leben sicherer machen.

Alternative für bisherige Raumfilter

Diese Anti-SARS-CoV-2-Geräte könnten dann eine Alternative zu den bislang eingesetzten Raumfiltern beispielsweise in Schulen, Theater und Restaurants sein. Das Tübinger Forscherteam um Michael Schindler rechnet fest damit, dass die Raumreiniger noch dieses Jahr auf den Markt kommen.