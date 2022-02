Tübinger Studie: Maske-Tragen körperlich nicht belastend

Vor allem mit FFP2-Masken haben viele das Gefühl, schlechter Luft zu bekommen, schnell zu ermüden. Arbeitsmediziner an der Tübinger Uniklinik sagen nun: Zu Überanstrengung führe die Maske nicht.

Die Stichprobe war klein, aber die Mediziner halten die Ergebnisse dennoch für statistisch relevant. Denn die 20 Männer und 19 Frauen, die für die Studie auf einem Ergometer radeln mussten, waren aus unterschiedlichen Altersgruppen ausgewählt und deckten unterschiedliche Fitness-Level ab.

Strampeln mit Maske für die Wissenschaft: Versuchsaufbau im arbeitsphysiologischen Labor des Tübinger Instituts für Arbeitsmedizin Pressestelle Uniklinik Tübingen, Mona Bär

An vier Tagen mussten die Testpersonen auf dem Ergometer radeln, mal ohne Maske, mal mit Stoffmaske, mal mit Medizinscher und mal mit FFP2-Maske mit Ausatmungsventil.

Alle Funktionen unverändert

Das Ergebnis bezeichnen auch die Forschenden selbst als überraschend: Weder der Sauerstoff-, noch der Kohlenstoffdioxidgehalt im Blut veränderte sich, noch die Atemfrequenz oder die gemessene Leistung auf dem Ergometer.

"Selbst bei anstrengender körperlicher Aktivität hat das Maskentragen keine relevante Veränderung physiologischer Parameter zur Folge."

Allerdings berichteten die Teilnehmenden, sie fühlten sich erschöpft, weil die Anstrengung beim Atmen größer gewesen sei. Zu beachten ist, so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die Studie die Auswirkungen des Maske-Tragens jeweils nur über kürzere Zeiträume untersucht hat.

Tübinger wollen weiter forschen

In einer Folgestudie sollen nun Testpersonen mehr als zwei Stunden am Stück mit verschiedenen Masken und ohne Maske untersucht werden, während sie mit unterschiedlich schweren Gewichten hantieren. So sollen leichte und mittelschwere Arbeiten simuliert werden. Mit Ergebnissen rechnen die Tübinger Forschenden in den kommenden Monaten.