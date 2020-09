Tübinger Wissenschaftler haben ein Online-Programm entwickelt, mit dem man seinen Zigaretten- und Alkoholkonsum kontrollieren kann. In einer Studie fanden Tübinger Suchtforscher heraus, dass sich Betroffene gern Unterstützung per Computer oder Smartphone holen, um ihren Verbrauch zu reduzieren. Aus dem Projekt entstand nun die kostenlose Service-Plattform Konsumkontrolle.de. In einem Online-Programm soll man dazu animiert werden, sein eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen. Neben fundierten Informationen gibt es für die Nutzer viele Übungen. Die Teilnehmer können ihren Alkohol- und Tabakkonsum bis zu zwölf Wochen lang festhalten und beobachten. Mit begleitender E-Mail-Unterstützung konnten Betroffene bereits erfolgreich das Rauchen aufgeben oder zumindest deutlich reduzieren, so die Tübinger Wissenschaftler.