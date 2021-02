Jeder vierte Tumorpatient stirbt laut Uniklinik Tübingen nicht an seinem Tumor, sondern an den Folgen von Mangelernährung. Das versucht das Tübinger Ernährungsteam seit 2015 zu ändern. Jetzt soll sein Konzept auf ganz Baden-Württemberg ausgeweitet werden.

Viele Patienten werden bereits mangelernährt ins Krankenhaus aufgenommen. Davon sind häufig ältere Patienten betroffen. Oft können sie aufgrund ihrer Erkrankung nicht mehr richtig essen, weil es zum Beispiel schmerzhaft ist. Dadurch verlieren sie an Gewicht. Außerdem fehlen ihnen wichtige Nährstoffe für den Heilungsprozess.

"Da sitzt du manchmal vor dem Teller und überlegst, ja esse ich jetzt oder esse ich nicht. Ich habe manchmal Tage, wo ich fast nichts gegessen habe, weil ich einfach Angst habe." Anke Reinert, Krebspatientin

Ernährungshilfe an der Uniklinik Tübingen

An der Uniklinik Tübingen bekommen Patientinnen wie Anke Reinert Hilfe durch eine Diätassistentin. Gemeinsam planen sie, was sie noch essen kann. Das Ziel: bei Kräften bleiben. Das Ernährungsteam gibt es in Tübingen seit 2015. Gefährdete Patienten – meist Krebskranke oder ältere Menschen – werden direkt nach der Diagnose betreut. Denn dann ist der Gewichtsverlust noch nicht zu groß. Vielen sei ihre Mangelernährung bis dahin gar nicht bewusst, sagt Diätassistentin Denise Henne dem SWR.

Wie kann man Mangelernährung erkennen?

Ein Fragebogen und beispielsweise das Messen der Handkräfte geben Aufschluss darüber, ob eine unentdeckte Mangelernährung vorliegt. Die kann zu ernsten Problemen führen, bei fast einem Viertel aller Tumorpatienten sogar zum vorzeitigen Tod, sagt Michael Adolph von der Stabstelle Ernährungsmanagement der Uniklinik Tübingen.

"Es kann zu Wundheilungsstörungen und einer Abschwächung der Immunabwehr kommen. Außerdem können zusätzliche Erkrankungen auftreten. Alles mündet dann in eine Verlängerung der Krankenhausverweildauer." Michael Adolph, Uniklinik Tübingen

Was wann und wie am besten essen, um wieder zu Kräften zu kommen? Diätassistentin Denise Henne vom Ernährungsteam an der Uniklinik Tübingen berät Patientinnen wie Anke Reinert dabei. SWR Carina Mattern

Das Ziel: Ernährungskonzept für alle Kliniken in Baden-Württemberg

Das Tübinger Ernährungsteam will sein Konzept mit anderen Kliniken im Land teilen, um zu verhindern, dass Menschen vorzeitig wegen Mangelernährung sterben oder zusätzlich leiden. Per Fragebogen will das Team herausfinden, wie viele Ernährungsteams und -fachkräfte es bereits an den Kliniken in Baden-Württemberg gibt. Damit soll erkannt werden, wo es noch Bedarf gibt, um dann Unterstützung anzubieten.

Bislang haben nur wenige Krankenhäuser auf den Fragebogen reagiert. Das Ernährungsteam der Uniklinik hofft auf mehr Rückmeldung in den kommenden Wochen.