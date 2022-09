Wegen eines Wassereinbruchs mussten am Samstag einige Stationen der Uniklinik Tübingen geräumt werden. Die Patienten und Patientinnen konnten in andere Stationen verlegt werden.

Wegen eines Defekts an der Sprinkleranlage wurde am Samstagnachmittag die Baustelle auf der Ebene A7 der Crona-Kliniken überflutet, teilte die Verwaltung mit. Das Wasser floss über Steigleitungen und Versorgungsschächte in darunterliegende Stationen. Betroffen waren Teile der Thorax-, Herz- und Gefäßchirugie, sowie der Urologie und einzelne Zimmer der Neurochirugie. Dort tropfte das Wasser von den Wänden, sagte eine Sprecherin der Universitätsklinik dem SWR.

Klinik-Beschäftigte helfen

Da die Stationen an diesem Wochenende nicht voll belegt waren, konnten die Patienten laut Klinik unkompliziert in andere Gebäudeteile verlegt werden. Wenige Minuten nach dem Alarm kamen viele Beschäftigte in die Klinik um die Brandschutzabteilung und die Wochenendschichten zu unterstützen, so Klinikchef Michael Bamberg. Knapp 300 Mitarbeitende aus den Bereichen Reinigung, Hauswirtschaft und Haustechnik wurden automatisiert ins Klinikum gerufen. Bamberg bedankte sich bei allen Helferinnen und Helfern und der Feuerwehr Tübingen für die große Einsatzbereitschaft.

Informationen für Patienten

Patienten und Patientinnen mit geplanter stationärer Aufnahme werden von der Universitätsklinik telefonisch informiert, wenn der Krankenhausaufenthalt nicht stattfinden kann. Wer einen stationären Termin in der Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie, Urologie, Orthopädie, Neurologie, Allgemeinchirurgie oder Neurochirurgie hat, sollte sich trotzdem zur Sicherheit vor der Anreise telefonisch mit dem UKT in Verbindung setzen, heißt es.

Höhe des Schadens unbekannt

Aktuell kann die Uniklinik Tübingen noch keine Aussage zur Höhe des entstandenen Wasserschadens machen. Zwei der betroffenen Stationen der Urologie und der der Thorax-, Herz- und Gefäßchirugie konnten bereits wieder zurückziehen. Wann die anderen Stationen wieder in Betrieb genommen werden können, sei derzeit noch nicht absehbar, so eine Sprecherin.