Die Universität Tübingen hat ihre Versuche mit Krähen aus dem NABU-Vogelschutzzentrum in Mössingen erneut verteidigt. Die Versuche mit diesen Tieren seien behördlich genehmigt gewesen. Die Krähen aus dem NABU-Vogelschutzzentrum seien nicht mehr auswilderungsfähig gewesen, so die Universität. Das Regierungspräsidium Tübingen habe deshalb den Einsatz dieser Tiere für Versuche am offenen Gehirn genehmigt. Warum diese Genehmigung dann im Frühjahr überarbeitet werden musste, darauf gibt die Uni keine Antwort.

Für Tierversuche dürfen in der Regel nur Versuchstiere verwendet werden, die nicht aus der Wildnis stammen, sondern die speziell für Versuchszwecke nachgezüchtet wurden.

Der Vorsitzende der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht, Christoph Maisack, geht davon aus, dass die Tübinger Versuche mit Wildtieren nicht genehmigungsfähig waren.