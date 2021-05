per Mail teilen

Die Eberhard-Karls-Universität Tübingen will ihren Namen überprüfen lassen. Eine Arbeitsgruppe von Historikerinnen und Historikern soll sich mit den Namensgebern Graf Eberhard und Herzog Karl Eugen von Württemberg kritisch auseinandersetzen. Studierende hätten immer wieder in Frage gestellt, ob der Name noch zeitgemäß sei, teilt die Universität mit.