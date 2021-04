Wegen der Corona-Pandemie startet die Tübinger Universität erst am 2. November ins Wintersemester. Das hat der Senat beschlossen.

Damit soll den Studierenden mehr Zeit zum Abschluss des laufenden Semesters gegeben werden. Es sei eine außerordentliche Situation, sagte die für Studium und Lehre zuständige Prorektorin Karin Amos dem SWR. Außer Mannheim würden alle Universitäten in Baden-Württemberg später anfangen. Das läge auch daran, dass die Abitursprüfungen wegen Corona nach hinten verschoben wurden wie auch die Bewerbungsfristen fürs Studium.

Praktika sollen möglich sein

Außerdem wird es in den meisten Fächern weiterhin nur digitale Vorlesungen geben. Wegen der Hygienevorschriften sei auch weiterhin kein Präsenzunterricht in den Räumen der Universität Tübingen möglich. Ausnahmen gebe es nur in den Naturwissenschaften und in der Medizin. Dort seien Praktika zwingend für die Ausbildung der Studierenden vorgeschrieben. Derzeit werden dazu Konzepte für die Gruppen erarbeitet, so Amos weiter.

Digitalunterricht läuft gut

Insgesamt laufe der Digitalunterricht mit Videokonferenzen gut. Allerdings gab es vereinzelt Kritik von Studierenden an den Präsentationen und deren Verfügbarkeit im Internet. Da werde man nachbessern, versprach Amos. Auch an der Hochschule Reutlingen kämen die Studierenden mit Vorlesungen im Internet gut zurecht, hieß es von Seiten der Hochschulleitung.