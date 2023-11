Die Universität Tübingen hat am Montag symbolisch eine Eiche auf der Morgenstelle gepflanzt. Die Aktion war der Auftakt für eine Kampagne zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit.

Rund um die naturwissenschaftlichen Institute der Universität Tübingen auf der Morgenstelle soll es künftig grüner werden, mehr Schattenplätze sind geplant. Der Campus auf der Morgenstelle soll weg von seinem Image als "Betoncampus", so die Universität in einer Mitteilung.

Gegen Hitze: weitere Bäume pflanzen

Auf der Wiese zwischen dem Zentrum für Molekularbiologie und der Mensa Morgenstelle sollen weitere Bäume gepflanzt werden. Für Studierende und Hochschulpersonal werden künftig mehr schattige Flächen finden, auch Trinkwasserbrunnen sollen errichtet werden. Damit sich im Sommer die Hitze nicht zu sehr staut, will die Universität mehrere Fassaden und Dächer begrünen lassen.

Die Uni Tübingen will weitere Bäume Pflanzen. Der Campus Morgenstelle soll ein Modellprojekt für klimaangepasste Lernumgebungen werden. Pressestelle Universität Tübingen

Anpassung an Klimakrise

"Wir wollen uns für eine geschmackvollere Neugestaltung einsetzen", so Ulla Härle, die Klimakrisen-Managerin der Uni Tübingen. Vor allem für die immer heißeren Sommertage wolle die Uni einen schattigen Ort schaffen, an dem die Studierenden in Ruhe lernen können. Eine ungeschützte Wiese ohne Bäume sei wenig sinnvoll, so Härle.

Mit gutem Beispiel voran gehen

"Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Tübingen sind teils seit Jahrzehnten in der Erforschung der globalen Erwärmung und seiner verheerenden Folgen für Ökosysteme und Gesellschaften aktiv", so der Kanzler der Tübinger Universität, Andreas Rothfuß. Rotfuß hebt vor allem die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Tübinger Geo- und Umweltforschungszentrums hervor. Die Uni wolle nun mit gutem Beispiel in Sachen Klimaschutz vorangehen.

Dach- und Fassaden-Begrünung in nächsten Wochen

Die Fassaden- und Dachbegrünung sind schon geplant und werden in den kommenden Monaten umgesetzt, kündigt Klimakrisen-Managerin Härle an. Auf der Fläche zwischen Mensa und Geo- und Umweltforschungszentrum überlege man sogar die Fläche zu entsiegeln. "Den Betonboden um die Bäume herum wollen viele schon lange loswerden", so Härle.