Universität setzt Kooperation mit Russland aus

Die Universität Tübingen setzt die Zusammenarbeit mit russischen Hochschulen aus. Man folge damit der Empfehlung der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, heißt es in einer Erklärung. Die Uni werde in naher Zukunft auch keine Tübinger Studierenden zum Austausch nach Russland schicken. Auch Dienstreisen würden nicht mehr genehmigt. Zugleich erkenne die Universität Tübingen an, dass russische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ebenso wie russische Studierende für den Angriffskrieg in der Ukraine nicht verantwortlich seien. Viele hätten sich mutig dagegen ausgesprochen. Denen wolle man nicht pauschal den Weg nach Deutschland versperren.