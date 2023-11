Da ist sie wieder, die Maske. Wer Angehörige an der Uniklinik Tübingen besuchen möchte, muss ab Montag wieder eine Maske aufsetzen. Die Klinik will ihre Patienten schützen.

Im Uniklinikum Tübingen gilt ab kommender Woche eine Maskenpflicht. Besucherinnen und Besucher müssen also eine Maske tragen, wenn sie die Krankenhäuser betreten. Damit reagiert die Klinik auf die vermehrten Corona-Fälle. Auch wer sich ambulant behandeln lässt, sollte mit einer einfachen Maske ausgestattet sein.

Laut dem aktuellen Wochenbericht des Robert Koch-Instituts zu akuten Atemwegserkrankungen steigt die Zahl der bestätigten Meldungen für COVID-19 weiter an, so die Uniklinik in einer Pressemitteilung. Immer mehr Menschen in Deutschland infizierten sich aber auch mit anderen Infektionserregern, heißt es darin.

Mit OP-Maske Patienten vor Ansteckung schützen

"Um insbesondere vulnerable Patientinnen und Patienten davor zu schützen, sich während ihres Aufenthalts am Universitätsklinikum zu infizieren, haben wir zusammen mit unseren Experten entschieden, die Regelungen anzupassen", erklärte Professor Jens Maschmann, Leitender Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender am Tübinger Uniklinikum.

Es muss keine FFP2-Maske sein

Schon vergangene Woche galt die Maskenpflicht für Menschen mit grippeähnlichen Symptomen. Da sich immer mehr Menschen wieder mit Corona infizieren, gilt die aktuelle Maskenpflicht nun aber für alle, die von außen kommen, also für Angehörige, Besucherinnen und Besucher sowie für ambulante Patienten. Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, also eine OP-Maske, reicht; es müsse keine FFP2-Maske sein. Die Maske soll man selbst mitbringen, laut Mitteilung bekommt man bei Bedarf aber auch eine vor Ort.