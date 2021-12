Mössinger Altenpflege-Unternehmen stellt ungeimpfte Mitarbeitende frei

Die BeneVit-Gruppe zieht Konsequenzen aus dem Corona-Ausbruch in ihrem Mannheimer Pflegeheim: Seit Dezember werden in ihren Einrichtungen nur noch Geimpfte oder Genesene eingesetzt.

BeneVit-Inhaber Kaspar Pfister hatte es schon im November angekündigt: Wer sich in seinem Altenpflege-Unternehmen mit Sitz in Mössingen (Kreis Tübingen) nicht impfen lassen wolle, werde ab Dezember freigestellt. Das hat er jetzt in die Tat umgesetzt: 62 Mitarbeitende sind betroffen, das Arbeitsverhältnis mit 13 weiteren sei beendet worden, so Pfister. BeneVit ist bundesweit tätig und betreibt 26 Einrichtungen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

"Wie jetzt überall gibt es auch bei uns einige, die sich jetzt nicht überzeugen lassen und die dann lieber eine Trennung bevorzugen, bevor sie sich impfen lassen. Muss man akzeptieren, kann ich akzeptieren, aber der Schutz der Bewohner ist wichtiger", sagte Pfister am Samstag dem SWR. Die freigestellten Mitarbeitende würden weiter Gehalt beziehen, Mehrarbeitsstunden und Urlaube sollten aber verrechnet werden, so Pfister im November.

Ankündigung führte zu Drohungen

Nach der Ankündigung, ungeimpfte Mitarbeitende freizustellen, gab es Drohungen, Beleidigungen und Beschimpfungen gegen Pfister. Eine Unternehmenssprecherin sagte, der Inhaber sei in E-Mails, am Telefon und in Sozialen Medien angegangen worden. Laut der Polizei Reutlingen laufen Ermittlungen hauptsächlich wegen Beleidigungen.

Konsequenz aus Corona-Ausbruch in Mannheimer Einrichtung

Die Ereignisse im Pflegeheim "Haus am Park" in Mannheim-Neckarau hätten ihn dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen, erklärte Pfister. Er habe gesehen, "wie eben auch einzelne Menschen andere so gefährden können". Daher setze sein Unternehmen seit Dezember nur noch Beschäftigte mit Schutzstatus in der Pflege ein. Die Staatsanwaltschaft Mannheim ermittelt gegen BeneVit unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Im "Haus am Park" waren nach einem Corona-Ausbruch 13 Menschen gestorben.

BeneVit weist Vorwürfe zurück

Pfister bezeichnete Medienberichte im SWR als "nicht stimmig", wonach infizierte Bewohnerinnen und Bewohner bei einem Herbstfest das Coronavirus verbreitet haben sollen. "Da waren alle getestet, die da teilgenommen haben und alle Tests waren negativ", so Pfister. Nach seiner Information sei die Infektion durch ungeimpfte, ungeschützte Mitarbeitende hineingetragen worden. Auch auf der Homepage des Unternehmens heißt es, man habe bei intensiver Auswertung der Dokumentationen der Einrichtung keine Anhaltspunkte gefunden, die einen Anfangsverdacht auf Pflichtverletzung bestätigten. Man werde die Staatsanwaltschaft in allem, was sie tue, unterstützen, versicherte Pfister. 96 Prozent seiner insgesamt rund 2.000 Beschäftigten seien aktuell geimpft oder genesen.