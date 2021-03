Vergangenes Jahr hat es in der Region Neckar-Alb weniger Verkehrsunfälle gegeben. Das gab das Polizeipräsidium Reutlingen in der Unfallstatistik 2020 bekannt. Grund dafür ist wohl die Corona-Pandemie: Auf den Straßen in den Landkreisen Tübingen und Reutlingen, sowie im Zollernalbkreis war schlicht weniger los. Die Gesamtzahl der Unfälle sank um über 15 Prozent. Mehr Unfälle gab es dagegen bei den Radfahrern. In Tübingen kam es zu einem Anstieg um fast 20 Prozent.