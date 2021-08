Die Polizei hat im ersten Halbjahr in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg insgesamt weniger Verkehrsunfälle registriert als im gleichen Zeitraum 2020. Das hat das Polizeipräsidium Konstanz mitgeteilt. Im Kreis Rottweil ist dabei die Zahl der Unfälle mit Senioren am deutlichsten gesunken, ebenso im Kreis Tuttlingen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis reduzierten sich dagegen Unfälle in der Risikogruppe "Junge Erwachsene" am stärksten. Neun Menschen haben in der Region im ersten halben Jahr ihr Leben bei einem Unfall verloren. Im ersten Halbjahr des letzten Jahres waren zehn Todesopfer zu beklagen. Den Rückgang der Gesamtzahlen führt die Polizei auch auf Ausgangs-Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zurück. Zudem zeigten stete Verkehrskontrollen offenbar Wirkung, heißt es weiter.