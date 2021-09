Motorradfahrer und Sozia schwer verletzt

Bei Unfällen mit Motorrädern sind am Samstag und Freitagabend drei Fahrer und eine Sozia schwer, ein anderer Fahrer verletzt worden. Auf der Straße zwischen Remmingsheim und Seebronn (Kreis Tübingen) überholte ein Motorrad einen Traktor. Der Traktor schwerte aus und krachte ins Motorrad. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Seine Sozia ebenfalls, sie wurde in eine Klinik geflogen. Am Freitagabend gab es mehrere Motorradunfälle auf der Landesstraße zwischen Magolsheim und Böttingen bei Münsingen (Kreis Reutlingen). Eine Motorradfahrerin und ein Motorradfahrer wurden schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Ein weiterer Motorradfahrer wurde noch am Unfallort versorgt.