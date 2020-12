per Mail teilen

Laut Polizei war eine 34-jährige Autofahrerin mit vier Insassen am Sonntag in Richtung Rottenburg unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde das Auto der 34-Jährigen über die Leitplanke hinweg neben die Fahrbahn geschleudert und kam dort auf dem Dach zum Liegen. Beide Autofahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Insgesamt vier Personen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, zwei weitere wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst war mit zehn Fahrzeugen vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße bei Mötzingen war für mehrere Stunden voll gesperrt.