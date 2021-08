In Balingen ist am Sonntag ein Auto mit einem Notarztwagen zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr das Rettungsfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel in eine Kreuzung ein. Auf der Kreuzung krachte es in die rechte Seite des Autos. Die beiden Fahrer wurden dabei leicht verletzt, der Notarzt blieb unverletzt.