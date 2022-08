Feuerwehr-Lkw stößt auf der B27 mit Auto zusammen

per Mail teilen

Auf der B27 bei Ofterdingen (Kreis Tübingen) ist am Donnerstagmittag ein Feuerwehr-Lastwagen verunglückt. Er war auf dem Weg zu einem Unfalleinsatz.

Der Grund für den Feuerwehr-Einsatz war ein Kleinwagen, der am Donnerstag kurz vor 12 Uhr auf der Bundesstraße von Hechingen (Zollernalbkreis) in Richtung Tübingen unterwegs war und bei Ofterdingen gegen einen Zaun prallte. Das Auto landete auf dem Dach und blieb liegen. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, rückte die Feuerwehr an.

So kam es zu dem Unfall mit dem Feuerwehr-Lkw

Der Fahrer des Kleinwagens blieb unverletzt. Bei seinem Auto ist laut Polizei aber von einem Totalschaden auszugehen. Als die Feuerwehr mit Blaulicht und Martinshorn von Tübingen kommend zur Unfallstelle fuhr, nahm ein Auto dem Fahrer des Feuerwehrfahrzeugs die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr blieben laut Polizei unverletzt.

Verkehrsbehinderungen nach Doppelunfall in Ofterdingen

Auf der B27 bei Ofterdingen kam es wegen der beiden Unfälle zwei Stunden lang zu Verkehrsbehinderungen. Kurz vor 14 Uhr waren die beiden Unfallstellen soweit geräumt, dass der Verkehr wieder rollen konnte, so die Polizei. Die B27 ist eine zentrale Verkehrsachse zwischen dem Zollernalbkreis, Tübingen und Stuttgart.